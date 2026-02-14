Haberler

Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 kazandı. Sarı-lacivertliler, rakibini son 3 sezonda da deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.

  • Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor'u üç sezon üst üste deplasmanda 3-2 yendi.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de puanını 52'ye yükselterek lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

GOLLER YILDIZ İSİMLERDEN

Sarı-lacivertlilere Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti.

SON 3 SEZONDA DA 3-2 KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Fenerbahçe, Trabzonspor'u 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026 sezonunda da deplasmanda 3-2'lik skorla yenmeyi başardı.

ZİRVE YARIŞI TAM GAZ DEVAM

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 52'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karadeniz ekibi Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Malatya'da birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti

Sokak ortasında yakaladığı kadına dehşeti yaşattı
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı