Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a ulaştı. Kulüp başkanı Sadettin Saran da kafile ile birlikte yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, kampa gireceği otele hareket etti.
Kafilede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da yer aldı.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor