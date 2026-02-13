Haberler

Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a ulaştı. Kulüp başkanı Sadettin Saran da kafile ile birlikte yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, kampa gireceği otele hareket etti.

Kafilede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da yer aldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararlarına zehir zemberek yanıt
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Maça saatler kala yıldız isimden kahreden haber