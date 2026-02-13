Haberler

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a ulaştı. Kulüp başkanı ve yönetici kadrosuyla birlikte 22 kişilik oyuncu kadrosu da havalimanından otobüsle otele geçti.

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, saat 18.30'da Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'ndan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele hareket etti.

Fenerbahçe kafilesinde kulüp başkanı Sadettin Saran ve birçok yönetici de yer alırken 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
