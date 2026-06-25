Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde kuvvet, dayanıklılık ve pas çalışmaları yaptı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen günün ilk idmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler antrenmanı dar alanda hücum oyunlarıyla tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı