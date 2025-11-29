Haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Galatasaray Derbisi için Hazır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Galatasaray Derbisi için Hazır
Fenerbahçe, 1 Aralık'ta Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, bu karşılaşma ile birlikte Galatasaray'a karşı 3. kez sahne alacak. Fenerbahçe, 4 yıl aradan sonra yabancı bir teknik direktör ile Galatasaray'ı yenme hedefinde.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, teknik adamlık kariyerinde 2 kez karşılaştığı Galatasaray ile bu kez sarı-lacivertlilerin başında derbi heyecanı yaşayacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco da Türkiye'de 2. derbisine çıkacak. İtalyan teknik adam, Galatasaray ile ilk kez 2018-2019 sezonunda Alman ekibi Schalke 04'ü çalıştırırken rakip oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan maçlarda İstanbul'da golsüz berabere kalırken, evinde 2-0 kazandı. Tedesco, derbi maçıyla birlikte sarı-kırmızılılara karşı 3. kez sahne alacak.

Fenerbahçe, 4 yıl sonra bir ilk peşinde

Ev sahibinde ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıkan ve sahadan galibiyetle ayrılan Teknik Direktör Domenico Tedesco, kulübün uzun süredir yabancı bir teknik adamla derbi kazanamama durumunu değiştirmişti. Fenerbahçe, yabancı teknik direktör ile Galatasaray'ı kasım 2021'den bugüne mağlup edemiyor. Domenico Tedesco, derbiden 3 puanla ayrılması halinde 4 yıllık hasrete son verecek. Sarı-lacivertliler, Galatasaray galibiyeti yaşadığı son maçta teknik direktörlük koltuğunda İsmail Kartal otururken, yabancı olarak da 21 Kasım 2021'de oynanan müsabakada Vitor Pereira vardı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile sarı-kırmızılılara karşı 2 maçta 2 mağlubiyet yaşarken, Jose Mourinho'nun da şansı tutmadı. Mourinho, 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 karşılaşmada 2 kez kaybetti, 1 defa berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
