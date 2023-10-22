Fenerbahçe Taraftarları Filistin'e Destek Verdi

Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı 'Gazze'deki zulme dur de' yazılı pankart açtı. Fenerbahçe taraftarının Filistin bayrağı açarak da destek verdiği görüldü.

Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı 'Gazze'deki zulme dur de' yazılı pankart açtı. Fenerbahçe taraftarının Filistin bayrağı açarak da destek verdiği görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Hatayspor müsabakası öncesi Ülker Stadı'nda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yaşanan olaylardan dolayı 'Gazze'deki zulme dur de' yazılı pankart açarak Filistin halkına desteğini gösterdi. Fenerbahçe tribünlerinde Filistin bayrağı açıldığı da görüldü.

Öte yandan Ülker Stadı'nın reklam panolarında Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünün İngilizcesi yer aldı. - İSTANBUL