Fenerbahçe taraftarının saldırdığı adam yaşadıklarını anlattı! Arabasında 80 bin liralık hasar var

Fenerbahçe-İstanbulspor maçının ardından otomobili ile Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden ilerlerken taraftarların saldırısına uğrayan Vedat Salman yaşadıklarını anlattı. Otomobilinde 80 bin liralık zarar olduğunu belirten Salman, "Maç olduğundan haberim bile yoktu. Ellerinde içki şişeleriyle dolaşan bir grup camımıza yaklaşıp darbe vurdu, ben de bağırarak tepki gösterdim ve sözlü tartışmaya girdik. Daha sonra arabanın camını çerçevesini indirdiler." dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldığı gece maçın bitmesinin ardından arkadaşı ile beraber Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde aracıyla seyrederken taraftarların saldırısına uğrayan Vedat Salman, yaşadıklarını anlattı.

"TRAFİK OLMAYAN BİR YERDEN EVE DÖNELİM DEDİK"

Salman yaptığı açıklamada, "İş çıkışı arkadaşımla beraber sahile gittik. Bir iki saat sahilde oturduktan sonra geri döndük. Trafik olmayan bir yerden eve dönelim dedik, bu yüzden stadın önündeki yolu kullandık" dedi.

"ARABANIN CAMINI ÇERÇEVESİNİ İNDİRDİLER"

Sahanın etrafında taraftar kalabalığı gördüğünü söyleyen Salman, "Maç olduğundan haberim bile yoktu. Ellerinde içki şişeleriyle dolaşan bir grup camımıza yaklaşıp darbe vurdu, ben de bağırarak tepki gösterdim ve sözlü tartışmaya girdik. Daha sonra arabanın camını çerçevesini indirdiler" şeklinde yaşadıklarını anlattı.

"ŞİKAYETÇİYİM VE DARP RAPORU DA ALDIM"

Uğradığı saldırının ardından otomobilinde 80 bin liralık zarar olduğunu belirten Salman, "Duyarlı taraftarlar etrafta olmasaydı daha neler olurdu bilmiyorum. Ağzımız yüzümüz kan içinde kaldığında önümdeki araç yolu açtı, etraftaki taraftarlar saldırganlara tepki gösterdi. Şikayetçiyim ve darp raporu da aldım, mahkeme sürecinin takipçisi olacağım" diye konuştu.

Arabanın son hali: