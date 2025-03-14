Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe'nin Rangers'a penaltı atışları sonunda elendiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe taraftarları Dusan Tadic'e sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

TEPKİ YAĞIYOR

Fenerbahçe'nin sahasında Rangers'a 3-1 kaybettiği maçın ardından Fenerbahçe taraftarı kötü performansı nedeniyle Dusan Tadic'i eleştiri yağmuruna tutmuştu.

NET FIRSATLARDAN YARARLANAMADI

Dusan Tadic, İskoçya'daki maça yedek kulübesinde başladı. İlk maçtan farklı olarak Jose Mourinho, Dzeko ve Tadic'i kulübeye çekti. Sırp yıldız 74. dakikada Osayi Samuel'in yerine oyuna girdi.

GÜNDEM OLDU

Dusan Tadic oyuna girdikten sonra birkaç net fırsattan yararlanamadı. Sırp oyuncu seri penaltı atışlarında da Jack Butland'ı geçemedi. Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar Tadic'i eleştiri yağmuruna tuttu. Taraftarlar X platformunda "Go Home Tadic (Evine dön Tadic)" hastagi başlatarak tepkilerini ortaya koydu.