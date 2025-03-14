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Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

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Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesinin ardından taraftarlar, Dusan Tadic'e sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. İskoçya'da Rangers'a karşı 2-0 öne geçen Fenerbahçe, penaltılar sonucunda elendi. Maçtan sonra taraftarlar, Tadic'in performansını eleştirdi. Oyuna sonradan giren ve net fırsatları değerlendiremeyen Tadic, penaltılarda da başarısız oldu.

Fenerbahçe'nin Rangers'a penaltı atışları sonunda elendiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe taraftarları Dusan Tadic'e sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

TEPKİ YAĞIYOR

Fenerbahçe'nin sahasında Rangers'a 3-1 kaybettiği maçın ardından Fenerbahçe taraftarı kötü performansı nedeniyle Dusan Tadic'i eleştiri yağmuruna tutmuştu.

NET FIRSATLARDAN YARARLANAMADI

Dusan Tadic, İskoçya'daki maça yedek kulübesinde başladı. İlk maçtan farklı olarak Jose Mourinho, Dzeko ve Tadic'i kulübeye çekti. Sırp yıldız 74. dakikada Osayi Samuel'in yerine oyuna girdi.

GÜNDEM OLDU

Dusan Tadic oyuna girdikten sonra birkaç net fırsattan yararlanamadı. Sırp oyuncu seri penaltı atışlarında da Jack Butland'ı geçemedi. Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar Tadic'i eleştiri yağmuruna tuttu. Taraftarlar X platformunda "Go Home Tadic (Evine dön Tadic)" hastagi başlatarak tepkilerini ortaya koydu.

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

beter olun

Yorum Beğen262
Yorum Beğenme305
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Haber YorumlarıSerkan K.:

Kına göndereyim mi, ateş basan yerlerine sürersin

yanıt27
yanıt22
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Sevimmmmmmm koşşşşşş macunun takımı elendmişşşşşşşş

Yorum Beğen252
Yorum Beğenme238
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Zavallı böcekler hainsiniz FB büyük takım

yanıt19
yanıt38
Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

tamam tadic formsuz anladık da ya namert hakanın kullandığı o penaltıda topun nereye gittiğini gören var mı. ama milliyetçiler kendi milletini eleştirmez.

Yorum Beğen340
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Sevimmmmm koşşşşşşş macunun takımı elenmişşşşşşşşşş

Yorum Beğen169
Yorum Beğenme159
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Haber Yorumlarıaysun:

Fenerbahce 2. yarı çok iyi oynadı. Deplasmanda 2-0 maçı önde bitirdi. Penaltı bahtsızlık. İrfancan çok genç ,tecrübeli olsa 1-2 tane daha cıkarırdı. Bana Rangers'ı evinde 2-0 yenen kaç takım sayarsın. Azıcık vicdanlı olun.

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme107
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Haber YorumlarıFatih :

takım kötü oynadı diyen mi var?

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Senin gözlerde sorun var galiba Rangers evindeki son 4 maçta galibiyeti yok

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yanıt2
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Züğürt tesellisi.

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