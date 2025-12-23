Haberler

Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek
Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi öncesinde Başkan Sadettin Saran'a destek verdi. Sarı-lacivertliler, ''Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'' tezahüratlarında bulundu.

  • Fenerbahçe taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde başkan Sadettin Saran'a destek verdi.
  • Fenerbahçe taraftarları, Sadettin Saran'ın stada girişi sırasında 'Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' tezahüratı yaptı.
  • Fenerbahçe taraftarları, Sadettin Saran için 'Fenerbahçe yıkılmaz' ve 'Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle' yazılı pankartlar açtı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

TARAFTARLARDAN SADETTİN SARAN'A DESTEK

Fenerbahçe taraftarları, derbi öncesinde başkan Sadettin Saran'a destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sadettin Saran'ın stada giriş yaptığı esnada 'Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' tezahüratlarında bulundu.

ÖZEL PANKARTLAR AÇILDI

Öte yandan sarı-lacivertliler Sadettin Saran için pankartlar açarken, bu pankartlarda "Fenerbahçe yıkılmaz", 'Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle' ifadeleri yer aldı.

