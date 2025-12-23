Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek
Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi öncesinde Başkan Sadettin Saran'a destek verdi. Sarı-lacivertliler, ''Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'' tezahüratlarında bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
TARAFTARLARDAN SADETTİN SARAN'A DESTEK
Fenerbahçe taraftarları, derbi öncesinde başkan Sadettin Saran'a destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sadettin Saran'ın stada giriş yaptığı esnada 'Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' tezahüratlarında bulundu.
ÖZEL PANKARTLAR AÇILDI
Öte yandan sarı-lacivertliler Sadettin Saran için pankartlar açarken, bu pankartlarda "Fenerbahçe yıkılmaz", 'Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle' ifadeleri yer aldı.