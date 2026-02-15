Haberler

Fenerbahçe'de ön plana çıkan ikili: Asensio ve Talisca

Fenerbahçe'de ön plana çıkan ikili: Asensio ve Talisca
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, kreasyonlarıyla dikkat çeken Talisca ve Asensio'nun katkılarıyla Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Talisca, bu sezon 21. golüne ulaşırken, Asensio ise kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Talisca ve İspanyol yıldızı Marco Asensio, yaptıkları gol katkılarıyla sarı-lacivertlilerin galibiyetlerinde öne çıkan iki isim oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sezon 4. kez deplasmanda geriye düşmesine rağmen 3 puana ulaştı. Tedesco'nun öğrencileri Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'a karşı 2-0, Alanyaspor ve Trabzonspor'a karşı da 1-0'lık skorlardan dönüş yaptı. Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken isimlerden Anderson Talisca ve Marco Asensio, bu maçlarda da ön plana çıkarken, özellikle son haftalarda performansları dikkat çekiyor.

Asensio, Trendyol Süper Lig'de 18 maçta görev yaparken, 10 gol, 8 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta da fileleri havalandırırken, tüm kulvarlarda 12 gol, 9 asiste ulaşarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Talisca, 21. golüne ulaştı

Karadeniz ekibine karşı takımının ilk golünü kaydeden Talisca, ligde son 7 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı. Kanarya'da ara transfer döneminde forvet oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın takımdan ayrılmasıyla, bu mevkide teknik heyetin 1. tercihi haline gelen Talisca, skora katkısıyla da karşılığını verdi.

Süper Lig'de bu sezon 13. golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu, gol sevinci yaşadığı tüm maçlarda Fenerbahçe galibiyet elde etti. Talisca, bu sezon Gaziantep FK, Konyaspor, Alanyaspor'a 2'şer, Kocaelispor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor'a karşı da birer gole imza attı.

Bu sezon 21 golle takımının en golcü oyuncusu olan Talisca, tüm kulvarlarda 35 kez sarı-lacivertli formayı terletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar