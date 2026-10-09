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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye geldi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye geldi.
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Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın saat 19.00'da Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Rize'ye geldi. Sarı-lacivertli kafile, Rize-Artvin Havalimanı'nda taraftarların tezahüratlarıyla karşılanıp otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın saat 19.00'da Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, karşılaşma için saat 18.45'te Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertlileri havalimanında taraftarlar karşıladı. Havalimanında tezahüratlarla karşılanan ekip kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Otele gelen sarı-lacivertliler, burada bekleyen taraftarı selamlayıp, odalarına geçti.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;

"Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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