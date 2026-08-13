Fenerbahçe'nin Deplasman Açılışları Zorlu: 24 Maçta 15 Puan Kaybı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu deplasmanda Gençlerbirliği müsabakasıyla açacak Fenerbahçe, rakip sahadaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, lig açılışlarında oynadığı 24 deplasman maçının 15'inde puan kaybı yaşadı.

Sezon açılışlarında 68 maçın 44'ünü kazandı

Fenerbahçe, ligde geride kalan 68 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 14 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 24 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 11 açılış maçının 8'inde puan kaybetti.

Gençlerbirliği ile 3. kez sezona başlıyor

Fenerbahçe, lig tarihinde 3. kez ilk maçını Gençlerbirliği ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 1968-1969 sezonunun ilk haftasında sahasında Ankara ekibiyle karşılaşmış ve müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

İki takım 2005-2006 sezonunun ilk haftasında da rakip oldu. Ankara'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1959 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 3-1 1959-1960 Fenerbahçe-Feriköy 2-1 1960-1961 Fenerbahçe-Vefa 3-0 1961-1962 Fenerbahçe-Kasımpaşa 4-3 1962-1963 Fenerbahçe-Kasımpaşa 0-0 1963-1964 Fenerbahçe-Beyoğluspor 2-0 1964-1965 Fenerbahçe-Beykoz 4-1 1965-1966 Fenerbahçe-Beykoz 2-1 1966-1967 Fenerbahçe-Altınordu 2-1 1967-1968 Fenerbahçe-Feriköy 3-0 1968-1969 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0 1969-1970 Fenerbahçe-Vefa 1-0 1970-1971 Fenerbahçe-İstanbulspor 1-0 1971-1972 Bursaspor-Fenerbahçe 1-0 1972-1973 Fenerbahçe-Adanaspor 4-0 1973-1974 Samsunspor-Fenerbahçe 1-0 1974-1975 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 1975-1976 Fenerbahçe-Zonguldakspor 2-2 1976-1977 Fenerbahçe-Giresunspor 3-0 1977-1978 Fenerbahçe-Samsunspor 2-1 1978-1979 Kırıkkalespor-Fenerbahçe 0-4 1979-1980 Fenerbahçe-Adanaspor 2-1 1980-1981 Orduspor-Fenerbahçe 0-1 1981-1982 Fenerbahçe-Boluspor 1-1 1982-1983 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1 1983-1984 Fenerbahçe-Boluspor 2-0 1984-1985 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0 1985-1986 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2 1986-1987 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0 1987-1988 Fenerbahçe-Karşıyaka 2-1 1988-1989 Rizespor-Fenerbahçe 0-5 1989-1990 Altay-Fenerbahçe 2-1 1990-1991 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6 1991-1992 Fenerbahçe-Aydınspor 1-2 1992-1993 Fenerbahçe-Bakırköyspor 4-0 1993-1994 Altay-Fenerbahçe 1-2 1994-1995 Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy) 1-4 1995-1996 Fenerbahçe-Karşıyaka 4-0 1996-1997 Fenerbahçe-Samsunspor 4-1 1997-1998 Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 (Hükmen) 1998-1999 Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe 0-0 1999-2000 Fenerbahçe-Vanspor 3-0 (Hükmen) 2000-2001 Kocaelispor-Fenerbahçe 0-4 2001-2002 Fenerbahçe-Samsunspor 3-0 2002-2003 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0 2003-2004 Fenerbahçe-İstanbulspor 0-3 2004-2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2-2 2005-2006 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0-0 2006-2007 Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor 6-0 2007-2008 İBB Spor-Fenerbahçe 2-0 2008-2009 Gaziantepspor-Fenerbahçe 1-0 2009-2010 Denizlispor-Fenerbahçe 0-2 2010-2011 Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz) 4-0 2011-2012 Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz) 1-0 2012-2013 Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir) 1-1 2013-2014 Torku Konyaspor-Fenerbahçe 3-2 2014-2015 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 3-2 2015-2016 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2-0 2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0 2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2 2018-2019 Fenerbahçe-Bursaspor 2-1 2019-2020 Fenerbahçe-Gaziantep FK 5-0 2020-2021 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2 2021-2022 Adana Demirspor-Fenerbahçe 0-1 2022-2023 Fenerbahçe-Ümraniyespor 3-3 2023-2024 Fenerbahçe-Gaziantep FK 2-1 2024-2025 Fenerbahçe-Adana Demirspor 1-0 2025-2026 Göztepe-Fenerbahçe 0-0

Kaynak: AA