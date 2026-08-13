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Fenerbahçe'nin Deplasman Açılışları Zorlu: 24 Maçta 15 Puan Kaybı

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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuna Gençlerbirliği deplasmanında başlayacak. Lig tarihindeki 24 deplasman açılış maçının 15'inde puan kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 dış saha açılışının 8'inde puansız veya beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği ile 3. kez sezonun ilk maçında karşılaşacak; önceki iki karşılaşma da golsüz bitti.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu deplasmanda Gençlerbirliği müsabakasıyla açacak Fenerbahçe, rakip sahadaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, lig açılışlarında oynadığı 24 deplasman maçının 15'inde puan kaybı yaşadı.

Sezon açılışlarında 68 maçın 44'ünü kazandı

Fenerbahçe, ligde geride kalan 68 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 14 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 24 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 11 açılış maçının 8'inde puan kaybetti.

Gençlerbirliği ile 3. kez sezona başlıyor

Fenerbahçe, lig tarihinde 3. kez ilk maçını Gençlerbirliği ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 1968-1969 sezonunun ilk haftasında sahasında Ankara ekibiyle karşılaşmış ve müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

İki takım 2005-2006 sezonunun ilk haftasında da rakip oldu. Ankara'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon

Maç

Sonuç

1959

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

3-1

1959-1960

Fenerbahçe-Feriköy

2-1

1960-1961

Fenerbahçe-Vefa

3-0

1961-1962

Fenerbahçe-Kasımpaşa

4-3

1962-1963

Fenerbahçe-Kasımpaşa

0-0

1963-1964

Fenerbahçe-Beyoğluspor

2-0

1964-1965

Fenerbahçe-Beykoz

4-1

1965-1966

Fenerbahçe-Beykoz

2-1

1966-1967

Fenerbahçe-Altınordu

2-1

1967-1968

Fenerbahçe-Feriköy

3-0

1968-1969

Fenerbahçe-Gençlerbirliği

0-0

1969-1970

Fenerbahçe-Vefa

1-0

1970-1971

Fenerbahçe-İstanbulspor

1-0

1971-1972

Bursaspor-Fenerbahçe

1-0

1972-1973

Fenerbahçe-Adanaspor

4-0

1973-1974

Samsunspor-Fenerbahçe

1-0

1974-1975

Trabzonspor-Fenerbahçe

0-1

1975-1976

Fenerbahçe-Zonguldakspor

2-2

1976-1977

Fenerbahçe-Giresunspor

3-0

1977-1978

Fenerbahçe-Samsunspor

2-1

1978-1979

Kırıkkalespor-Fenerbahçe

0-4

1979-1980

Fenerbahçe-Adanaspor

2-1

1980-1981

Orduspor-Fenerbahçe

0-1

1981-1982

Fenerbahçe-Boluspor

1-1

1982-1983

Fenerbahçe-Antalyaspor

1-1

1983-1984

Fenerbahçe-Boluspor

2-0

1984-1985

Malatyaspor-Fenerbahçe

0-0

1985-1986

Fenerbahçe-Kayserispor

3-2

1986-1987

Fenerbahçe-Antalyaspor

2-0

1987-1988

Fenerbahçe-Karşıyaka

2-1

1988-1989

Rizespor-Fenerbahçe

0-5

1989-1990

Altay-Fenerbahçe

2-1

1990-1991

Fenerbahçe-Aydınspor

1-6

1991-1992

Fenerbahçe-Aydınspor

1-2

1992-1993

Fenerbahçe-Bakırköyspor

4-0

1993-1994

Altay-Fenerbahçe

1-2

1994-1995

Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy)

1-4

1995-1996

Fenerbahçe-Karşıyaka

4-0

1996-1997

Fenerbahçe-Samsunspor

4-1

1997-1998

Fenerbahçe-Gaziantepspor

3-0 (Hükmen)

1998-1999

Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe

0-0

1999-2000

Fenerbahçe-Vanspor

3-0 (Hükmen)

2000-2001

Kocaelispor-Fenerbahçe

0-4

2001-2002

Fenerbahçe-Samsunspor

3-0

2002-2003

Trabzonspor-Fenerbahçe

0-0

2003-2004

Fenerbahçe-İstanbulspor

0-3

2004-2005

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

2-2

2005-2006

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

0-0

2006-2007

Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor

6-0

2007-2008

İBB Spor-Fenerbahçe

2-0

2008-2009

Gaziantepspor-Fenerbahçe

1-0

2009-2010

Denizlispor-Fenerbahçe

0-2

2010-2011

Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz)

4-0

2011-2012

Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz)

1-0

2012-2013

Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir)

1-1

2013-2014

Torku Konyaspor-Fenerbahçe

3-2

2014-2015

Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor

3-2

2015-2016

Fenerbahçe-Eskişehirspor

2-0

2016-2017

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

1-0

2017-2018

Göztepe-Fenerbahçe

2-2

2018-2019

Fenerbahçe-Bursaspor

2-1

2019-2020

Fenerbahçe-Gaziantep FK

5-0

2020-2021

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

1-2

2021-2022

Adana Demirspor-Fenerbahçe

0-1

2022-2023

Fenerbahçe-Ümraniyespor

3-3

2023-2024

Fenerbahçe-Gaziantep FK

2-1

2024-2025

Fenerbahçe-Adana Demirspor

1-0

2025-2026

Göztepe-Fenerbahçe

0-0

Kaynak: AA
Haberler.com
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