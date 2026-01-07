Haberler

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray ile final oynamaya hak kazandı. Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle galip gelen Fenerbahçe, finale 10 Ocak'ta çıkacak.

FENERBAHÇE, Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlendi.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 4'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 67'nci dakikada sahneye çıkan Jhon Duran maçın skorunu belirledi. Sahadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR'U 5 MAÇ SONRA MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe, Samsunspor'u 8 Ağustos 2023'te 2-0 mağlup ettiği maçın ardından ilk kez yendi. Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra oynanan karşılaşmalar 1-1, 2-2, 0-0 ve 0-0'lık eşitliklerle sona erdi. Süper Kupa yarı finalinde 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, Samsunspor'u 5 maç sonra mağlup etmiş oldu.

MUSABA'DAN 2 ASİSTLİK BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba ilk maçına eski takımına karşı çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Musaba, takımının iki golünde de asisti yapan isim oldu. 69 dakika sahada kalan 25 yaşındaki futbolcu yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, 6'NCI GOLÜNÜ ATTI

Kerem Aktürkoğlu, Samsunspor karşısında takımını öne geçiren golü attı. Bu gol Kerem'in sarı-lacivertli formayla 6'ncı golü oldu. 27 yaşındaki futbolcunun 3 tane de asist katkısı bulunuyor.

DURAN'IN 5'İNCİ GOLÜ

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Samsunspor karşısında skoru belirleyen golü attı. Duran böylelikle 16 maçtaki gol sayısını 5'e çıkardı. 22 yaşındaki futbolcunun 2 tane de asisti var.

TARAFTARDAN SADETTİN SARAN'A DESTEK

Yeni Adana Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran'a destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın bazı bölümlerinde başkan Saran lehine olumlu tezahüratlar yaptı.

FİNAL DEV DERBİYE SAHNE OLACAK

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Maçın başlama saati ise 20.30.

