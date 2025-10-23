Haberler

Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi

Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 20. dakikasında Edson Alvarez, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu ancak hakem, faulü yapan Bilal El Khannous'a sarı kart gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Stuttgart, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE KIRMIZI KART BEKLEDİ

Maçın 20. dakikasında Sarı-lacivertliler, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi. Stuttgart forması giyen hücum oyuncusu Bilal El Khannouss, Fenerbahçeli futbolcu Edson Alvarez'e sert bir müdahale yaptı ve Edson acılar içinde yerde kaldı.

HAKEMİN KARARI SARI KART

Bilal El Khannouss, yaptığı faulün ardından 22. dakikada sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda VAR incelemesi ve kırmızı kart bekledi. VAR hakemi Jonas Hansen'den kırmızı kart için bir uyarı gelmedi ve hakem Jakob Kehlet, oyunun başlamasını istedi.

İşte o pozisyon;

Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
