Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Stuttgart, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE KIRMIZI KART BEKLEDİ

Maçın 20. dakikasında Sarı-lacivertliler, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi. Stuttgart forması giyen hücum oyuncusu Bilal El Khannouss, Fenerbahçeli futbolcu Edson Alvarez'e sert bir müdahale yaptı ve Edson acılar içinde yerde kaldı.

HAKEMİN KARARI SARI KART

Bilal El Khannouss, yaptığı faulün ardından 22. dakikada sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda VAR incelemesi ve kırmızı kart bekledi. VAR hakemi Jonas Hansen'den kırmızı kart için bir uyarı gelmedi ve hakem Jakob Kehlet, oyunun başlamasını istedi.

İşte o pozisyon;