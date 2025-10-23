Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Maximilian Mittelstadt'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Ramon Hendriks'in içeriye çevirdiği topa Atakan Karazor'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

60. dakikada Youssef En-Nesyri'nin pasında topla buluşan Nene, topla ilerleyip ceza sahası içinde Luca Jaquez'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Kehlet, bir önceki pozisyonda En-Nesyri'nin ofsaytta olması gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

66. dakikada Bilal El Khannous'in sol kanattan ortasında ceza yayının içinde topla buluşan Angelo Stiller, topla ilerleyip ceza sahası içinde vuruş yaptığı sırada Edson Alverez'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Jakob Kehlet penaltı kararını iptal etti.

69. dakikada Nene'nin pasında ceza yayında topla buluşan İsmail Yüksek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Dennis Wollenberg Rasmussen

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alverez, Dorgeles Nene (Oğuz Aydın dk. 80), Marco Asensio (Sebastian Szymanski dk. 82), Kerem Aktürkoğlu (Anderson Talisca dk. 87), Youssef En-Nesyri (Jhon Duran dk. 87)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Stuttgart: Alexander Nübel, Lorenz Assignon, Luca Jaquez (Finn Jeltsch dk. 86), Julian Chabot, Ramon Hendriks (Jamie Leweling dk. 77), Atakan Karazor (Nikolas Nartey dk. 77), Angelo Stiller, Badredine Bouanani (Deniz Undav dk. 63), Bilal El Khannous, Maximilian Mittelstadt, Tiago Tomas (Chris Führich dk. 86)

Yedekler: Fabian Bredlow, Florian Hellstern, Josha Vagnoman, Dan-Axel Zagadou, Chema Andres, Lazar Jovanovic

Teknik Direktör: Sebastian Hoeness

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 34 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Edson Alverez, Domenico Tedesco, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Jhon Duran, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Bilal El Khannous, Angelo Stiller, Deniz Undav (Stuttgart) - İSTANBUL