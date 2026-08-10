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Fenerbahçe, Sturm Graz Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Sturm Graz Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Graz Liebenau Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Graz Liebenau Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de antrenmanı izledi.

Bu antrenmanla Sturm Graz maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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