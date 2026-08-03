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Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos'ta Sturm Graz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam etti. İdman, koşu ve pas çalışmalarıyla tamamlandı. Hazırlıklar yarın sona erecek.

Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz ile 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertli ekibin antrenmanı, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA
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