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Bambaşka biri oldu! Nene'nin son halini görenler tanıyamıyor

Bambaşka biri oldu! Nene'nin son halini görenler tanıyamıyor Haber Videosunu İzle
Bambaşka biri oldu! Nene'nin son halini görenler tanıyamıyor
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Fenerbahçeli futbolcu Dorgeles Nene, uzun süredir hafızalara kazınan kısa saçlarından vazgeçerek alışılagelmişin dışında bir görünüme sahip oldu. Sarı-lacivertlilerin antrenmanında uzun saçlı yeni görünümüyle göze çarpan Nene için ''Yeni transfer sandık, çok değişmiş'' tarzında yorumlar yapıldı.

Fenerbahçe’nin hücum oyuncusu Dorgeles Nene, yaptığı imaj değişikliğiyle sarı-lacivertli camiada adından söz ettirdi. 

NENE'DEN TARZ DEĞİŞİKLİĞİ

Uzun süredir kullandığı bilindik kısa saç modeline veda eden Malili yıldız, alışılagelmişin dışında yeni bir görünüme büründü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yeni tarzıyla sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, antrenmanı takip edenlerin ve takım arkadaşlarının dikkatini çekmeyi başardı. 

''YENİ TRANSFER SANDIK''

Nene’nin radikal değişimi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcunun yeni imajına dair yüzlerce paylaşım yaparken fotoğrafların altına "Yeni transfer sandık, çok değişmiş", "Bu kim dedirtti" ve "Yeni imaj yeni enerji getirsin" şeklinde renkli yorumlarda bulundu.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaber Muavini Muavini:

BF9 Nanneni Nonnikleyenlerden biri de yukarıdaki fotodaki adam ;)))

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