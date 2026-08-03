Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda koşu, ısınma, pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, Sturm Graz maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı