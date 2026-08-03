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Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda koşu, ısınma, pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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