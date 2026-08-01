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Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, sahasında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, sahasında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Dar alandaki pas oyunlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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