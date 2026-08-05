Fenerbahçe Sturm Graz'ı Ağırlıyor: İlk 11'ler Belli Oldu
Fenerbahçe ile Avusturya ekibi Sturm Graz'ın karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: ChobaniHakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi,...
Fenerbahçe ile Avusturya ekibi Sturm Graz'ın karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Jatta, Wlodarczyk
Kaynak: AA