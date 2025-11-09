Haberler

Fenerbahçe Stadyumu'nda 10 Kasım Anması

Fenerbahçe Stadyumu'nda 10 Kasım Anması
Güncelleme:
Fenerbahçe Stadyumu'nda, Zecorner Kayserispor maçı öncesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla özel pankartlar ve tişörtler hazırlandı. Tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı ve futbolcular 'Emanetin sözümüzdür' yazılı tişörtlerle ısındı.

FENERBAHÇE Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor maçı öncesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk için özel pankart ve tişört hazırlandı.

Fenerbahçe Stadı'nda maraton üst ve Okul Açık tribünlerinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı dev Türk bayrakları açıldı. Okul Açık tribününde 'En büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır' yazılı pankarta yer verildi. Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular maç öncesi ısınmaya arkasında 'Emanetin sözümüzdür' yazan tişörtlerle çıktılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
