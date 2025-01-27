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Fenerbahçe soyunma odası görüntülerini paylaştı! Mert Hakan devre arası çıldırmış

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Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, devre arasında soyunma odasında yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın, "Kavga edin biraz kavga" ifadeleri kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı.

KANARYA GERİ DÖNDÜ

Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleri ise adeta gündem oldu. İlk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından zirve takibini de sürdürdü.

"KAVGA EDİN KAVGA"

Fenerbahçe Kulübü, bu müsabakanın devre arasında soyunma odasında yaşanan anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda Mert Hakan Yandaş'ın "Kavga edin biraz kavga" dediği anlara yer verildi.

Fenerbahçe soyunma odası görüntülerini paylaştı! Mert Hakan devre arası çıldırmış
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

bedaya para kazanan pravkatir taklacı güvercin

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Haber Yorumlarıalfa ssmts:

sen niye sahada yoksun MHY çünkü işe yaramıyorsun kırmızı görürsün diye oynatmaya korkuyorlar

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Tam bir ego patlaması yaşıyor tam bir mal Hakan şampiyon Galatasaray

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Haber YorumlarıEmre Çepnioğlu:

Bu tip itici, kaoscu, tetikçi futbolcular Türk futbolundan temizlemediği vakit bu işler düzelmez. Sağduyulu Fenerbahçe taraftarı da bu futbolcu görünümlü şovmen in hareketlerini doğru bulmuyor zaten.

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Haber Yorumlarıriwannn:

bir zamanlar sahada köpekle oynayanlar buna laf eder olmuş HAYRETTTT

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Haber Yorumlarıniyazi özel:

Ben hayatımda böyle karaktersiz böyle itici bir tip görmedim

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