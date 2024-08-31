Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer ettiğini resmen açıkladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, dün öğleden sonra İstanbul'a gelen Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer ettiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Sofyan Amrabat Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Spor Futbol Spor Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500

Yorumlar (1)

1gerceklerinsesi:

Ben de kendimi açıklıyorum. Acım aç bana ne Sofyalardan. Banana kilosu 100 tele olmuş. Smekdan izlicem antep fıstıkları 800 olmuş. Bana ne fenevden tinerden kediden ya

1
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir?
title