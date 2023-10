Fenerbahçe, Slovakya deplasmanında 3 puan için mücadele edecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Yarınki Trnava takımının analizini de yaptık, dersimize çalıştık. 3 puan almak istiyoruz, gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2'nci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Joshua King açıklamalarda bulundu.

Yarın oynayacakları karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan İsmail Kartal, "Yarınki Trnava takımının analizini de yaptık, dersimize çalıştık. 3 puan almak istiyoruz, gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. 11 oyuncumuzun bizim beklentimize cevap vererek ellerinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"POZİTİF FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Pozitif futbol oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Kartal, "Oyunun geneline baktığınızda takımımızda herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Kadroya daha karar vermedim, yarın sabah karar vereceğim. Bizim için 14'te 14 ya da 20'de 20'nin bir önemi yok. Bunları oyuncularıma Samandıra'da yasakladım. Her ilk oynayacağımız maçın sezonun en önemli maçı olduğunu hatırlattık. 3 puan için geldik, hazırlıklarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. İlk oynayacağımız maç sezonun en önemli maçı. Deplasmanlarda gol yemememiz takım savunmasının her maça ne kadar ciddiyetle hazırlandığının göstergesi" şeklinde konuştu.

JOSHUA KING: TAKIM OLARAK İYİ DURUMDAYIZ

Takım olarak iyi durumda olduklarını belirten Joshua King, "Buraya galibiyet için geldik. 3 puanı elde etmek için geldik. Takım olarak iyi durumdayız. Şu ana kadar 14 maçın tamamını kazandık. Yarın da amacımız isteğimiz galibiyetle maçı tamamlamak olacak" dedi.

"REKABETİN HER TÜRLÜSÜ TAKIM İÇİN FAYDALIDIR"

Rekabet olmasının faydalı olduğunu söyleyen King, "Nelerle karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Rakibi çok fazla bildiğimi söyleyemem. Rekabetin her türlüsü takım için faydalıdır. Bu rekabet olunca oyuncular kendi performanslarını en üste çıkarmaya çalışıyorlar. Başta benim için zordu süre almak. Benim amacım hocamın işini zorlaştırmak. Antrenmanlarda kendimi iyi bir şekilde sunmak istiyorum. Forma şansı geldiğinde en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Takım içinde çok fazla iyi oyuncu var. Kendi pozisyonumda da öyle oyuncular var. Asıl isteğimiz oynayacağımız her maçtan galibiyetle ayrılmak. Bu rekabet unsuru oyuncuların kendisini geliştirmesi için önemli unsur. Her zaman iyi performans ortaya koymalısınız çünkü koyamazsanız sizin yerinize diğer takım arkadaşlarınız oynayacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

FENERBAHÇE, SPARTAK TRNAVA MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2'nci maçında deplasmanda Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Anton Malatinsky Stadyumu'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi.