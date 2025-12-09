Fenerbahçe, SK Brann maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, 11 Aralık'ta Norveç ekibi SK Brann ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürmekte. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde core hareketleri ile başlayıp, çabukluk, koordinasyon ve taktiksel çalışmalara geçildi.
FENERBAHÇE, 11 Aralık Perşembe akşamı Norveç ekibi SK Brann ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor