Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u konuk etti. İsmail Kartal 5 değişiklik yaptı, Zajc kadroda yer almadı, Fred ve Ferdi 11'de yer aldı. İrfan Can'a sevgi gösterileri yapıldı, Rıza Çalımbay tribünde yer aldı ve taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

-İsmail Kartal'dan 5 değişiklik

-Zajc kadroda yer almadı

-Fred ve Ferdi 11'de

-İrfan Can'a sevgi gösterileri

- Rıza Çalımbay tribünde

-Taraftarlar yalnız bırakmadı

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20: 00'de başlayan maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mehmet Kısal üstlendi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundururken, Ryan Kent ise müsabaka kadrosunda yer almadı. Kartal bu oyuncuların yerlerine; Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'ya forma verdi. Kartal, Sivasspor maçına şu 11'le çıktı: "Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko."

ZAJC KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc, Sivasspor maçında yer almadı.

Milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde Fatih Karagümrük, Avrupa'da Nordsjaelland maçında yer almayan Sloven oyuncu, Sivaaspor karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.

FRED VE FERDİ 11'DE

Fenerbahçe'de sakatlıktan kurtulan Fred ile Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçında 11'de yer aldı.

Ligin 10'uncu haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Fred, formasına kavuştu. Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu, Sivasspor maçında 11'de görev aldı. Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçına yetişti. Sakatlığı nedeniyle Nordsjaelland karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Ferdi Kadıoğlu, 1 maç aranın ardından formasına kavuştu.

İRFAN CAN'A SEVGİ GÖSTERİLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde İrfan Can Kahveci'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan İrfan Can Kahveci'ye 'Sen bizim gururumuzsun' şeklinde tezahüratlarda bulunuldu.

RIZA ÇALIMBAY TRİBÜNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ülker Stadyumu'na geldi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe-Sivasspor maçını tribünden takip etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.