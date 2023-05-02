Fenerbahçe Sivasspor maçı için Sivas'ta

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kaflesi kente geldi. Takımın kamp kadrosunda 22 isim yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kaflesi kente geldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe özel uçakla Sivas'a geldi. Sarı lacivertli ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Takım otobüsüne binen sarı lacivertli ekip, kamp yapacağı otele geçti.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.