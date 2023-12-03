Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.