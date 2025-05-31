Fenerbahçe Sezonu Galibiyetle Tamamladı

Fenerbahçe Sezonu Galibiyetle Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son maçında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 84 puanla tamamladı ve ligi 2. sırada bitirdi. Sarı-lacivertliler, geçen sezonki başarısının gerisinde kalarak, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'un, 2023'te ise Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son maçında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 84 puanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, evinde Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 1-0 geri düştü maçtan İrfan Can Kahveci ile Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerle 2-1 kazandı ve sezonu galibiyetle kapattı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 84'e çıkardı ve sezonu 2. bitirdi. Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'un, 2023'te ise Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitirdi. Geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan ve şampiyon sarı-kırmızılıların 3 puan gerisinde kalan Kanarya, bu sezon ise 11 puanlık farkla ligi tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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