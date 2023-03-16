Fenerbahçe, Sevilla maçına şanssız başladı! Batshuayi, ilk yarıyı bitiremedi
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Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı maçın başında takımın golcüsü Michy Batshuayi, 15. dakikada sakatlık geçirdi. Yerde acı içinde kıvranan Belçikalı forvet, sedyeyle oyundan çıktı.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Sevilla ile oynadığı maçta Michy Batshuayi kötü bir sakatlık geçirdi.
15. dakikada topla birlikte hızla hareketlenmeye başlayan Belçikalı forvet, adalesini tutup kendini yere attı.
Oyunda kalmak isteyen Belçikalı golcünün devam etmesi riskli görüldü.
Sedyeyle oyundan çıkan Batshuayi'nin yerine 18. dakikada Norveçli forvet Joshua King oyuna girdi. Sevilla'daki ilk maçta King ilk 11'de başlamıştı.