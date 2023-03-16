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Fenerbahçe, Sevilla maçına şanssız başladı! Batshuayi, ilk yarıyı bitiremedi

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Fenerbahçe, Sevilla maçına şanssız başladı! Batshuayi, ilk yarıyı bitiremedi

Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı maçın başında takımın golcüsü Michy Batshuayi, 15. dakikada sakatlık geçirdi. Yerde acı içinde kıvranan Belçikalı forvet, sedyeyle oyundan çıktı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Sevilla ile oynadığı maçta Michy Batshuayi kötü bir sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe, Sevilla maçına şanssız başladı! Batshuayi, sedyeyle oyundan çıktıGörüntü: EXXEN

15. dakikada topla birlikte hızla hareketlenmeye başlayan Belçikalı forvet, adalesini tutup kendini yere attı.

Oyunda kalmak isteyen Belçikalı golcünün devam etmesi riskli görüldü.

Sedyeyle oyundan çıkan Batshuayi'nin yerine 18. dakikada Norveçli forvet Joshua King oyuna girdi. Sevilla'daki ilk maçta King ilk 11'de başlamıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Michy Batshuayi Fenerbahçe Spor Haberler

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