Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç ve Sadettin Saran'ın A takımı

Güncelleme:
Fenerbahçe'de 20-21 Eylül'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, mevcut başkan Ali Koç ve adaylardan Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listeleri açıklandı. Ali Koç'un yeni listesinde, vefat eden Mehmet Dereli dışında Hamdi Akın ve Sait Ergun Özen yer almadı. Ömer Temelli ise yeniden listeye dahil edildi. Sadettin Saran da seçim öncesi yönetim kurulu listesini kamuoyu ile paylaştı.

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül'de yapılacak başkanlık seçimi öncesinde mevcut başkan Ali Koç ve adaylardan Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde, vefat eden Mehmet Dereli dışında Hamdi Akın ve Sait Ergun Özen yer almadı. Daha önce yönetimde bulunup ayrılan Ömer Temelli ise yeniden listeye dahil edildi. Yeni listede ayrıca Nezih Barut, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin ve Muzaffer Kerem Ersoy gibi isimler de yer aldı.

SARAN'IN LİSTESİ DE AÇIKLANDI

Başkan adaylarından Sadettin Saran da seçim öncesi resmi olarak yönetim kurulu listesini kamuoyu ile paylaştı. Fenerbahçe'de kritik başkanlık seçimi 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFethi Tilki:

yani tm ali koç çok hatalar yaptı ama saranla olmaz bence yinede ali koç kazansın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yapıyorsun Kenan! Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gol

Milli yıldızımızdan gözlerimizin pasını silen gol
