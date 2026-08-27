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Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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FENERBAHÇE, Süper Lig’in üçüncü haftasında 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in üçüncü haftasında 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Dün oynanan Lyon maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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