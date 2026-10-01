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Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlığında Greenwood'un doğum gününü kutladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi Mason Greenwood'a doğum günü kutlaması yapıldı, Fenerbahçe yarın Azerbaycan'a gidecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun şekilde gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel bireysel çalışmalarla sona erdi.

Antrenman öncesi yeni yaşına giren Mason Greenwood için doğum günü kutlaması yapıldı. İngiliz futbolcu, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanın ardından Turan Tovuz PFK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'a gidecek. 3 Ekim Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA
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