Fenerbahçe, Rangers'ı Deplasmanda 1-0 Geçti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımını deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısında Szymanski'nin 45. dakikada attığı golle öne geçti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İskoçya ekibi Rangers ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada Fred'den kaptığı topla ceza yayına doğru hareketlenen Cerny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
38. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü.
45. dakikada sol kanattan Kostic'in ortasında kale önünde Szymanski'nin volesinde top ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin
Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers
Yedekler: Kelly, Rıdvan Yılmaz, Robin Pröpper, Clinton Nsiala-Makengo, Nedim Bajrami, Igmane Hamza, Ianis Hagi, Ross McCausland, Tom Lawrence, Bailey Rice, Findlay Curtis, Danilo
Teknik Direktör: Barry Ferguson
Fenerbahçe : İrfan Can, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Mert Müldür, Kostic, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Yedekler: Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Djiku, Mert Hakan, Şükür Toğrak, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Szymanski (dk. 45) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Sterling, Balogun, Souttar, Diomande (Rangers), Talisca (Fenerbahçe) - GLASGOW