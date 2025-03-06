Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, tüm birlikler harekete geçti
Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek

Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

Kadıköy'de şok skor

Fenerbahçe, Rangers'a 1-2 Yenik Durumda

Fenerbahçe, Rangers'a 1-2 Yenik Durumda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, ilk yarıda Rangers'a 2-1 yenik duruma düştü. İlk yarıda Fenerbahçe'nin golünü Alexander Djiku atarken, Rangers'ın gollerini Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe evine İskoç ekibi Rangers ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla geride tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Sebastian Szymanski'nin ceza yayında kaptırdığı top sonrasında oluşan karambolde topu önünde bulan Cyriel Dessers'ın, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

18. dakikada Sofyan Amrabat'ın ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında ceza sahası içinde Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

19. dakikada Filip Kostic'in sol taraftan ceza sahası içine girip pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

23. dakikada Filip Kostic'in ceza sahası içi sol tarafından ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Youssef En-Nesyri, göğsüyle pasını Edin Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Jack Butland meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Sebastian Szymanski'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte savunmadan seken topa arka direkte bulunan Alexander Djiku'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

42. dakikada orta sahadan topla hızla ilerleyen Vaclav Cerny, ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Cyriel Dessers ile verkaç yaptı. Pozisyonun devamında arka direkte topla buluşan Cerny, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Guadalupe Porras Ayuso

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü ( Alexander Djiku dk. 16), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Rangers: Jack Butland, James Tavernier, John Souttar, Robin Pröpper (Leon Balogun dk. 28), Rıdvan Yılmaz, Connor Barron, Nicolas Raskin, Jefte, Mohammed Diomande, Vaclav Cerny, Cyriel Dessers

Yedekler: Liam Kelly, Clinton Nsiala-Makengo, Dujon Sterling, Nedim Bajrami, Igmane Hamza, Ianis Hagi, Ross McCausland, Tom Lawrence, Bailey Rice, Findlay Curtis, Danilo

Teknik Direktör: Barry Ferguson

Goller: Alexander Djiku (dk. 30) (Fenerbahçe), Cyriel Dessers (dk. 6), Vaclav Cerny (dk. 42) (Rangers) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
img

Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
img

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin'den sert yanıt

"Savaş ilanı" gibi sözlere Putin'den sert yanıt
Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor

Herkes basın toplantısındaki bu halini konuşuyor
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Esad gitti ama yine de rahat durmuyor! Ülkeyi kan gölüne çevirdi
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.