Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Pogon Szczecin ile karşılaşacak
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 20.30'da Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile hazırlık maçı oynayacak. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki ilk maçında Admira Wacker'ı 5-0 yenmişti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında yarın Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek.
Hofmann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, buradaki son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.