Fenerbahçe Avusturya kampında Polonya ekibini 4-0 mağlup etti

FENERBAHÇE, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Polonya ekibi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Polonya'nın Pogon Szczecin takımıyla karşı karşıya geldi. Hofmann Personal Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 20.30'da başladı.

Fenerbahçe mücadeleye "Mert Günok, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Fred, Musaba, Talisca" ilk 11'iyle başladı.

Pogon Szczecin ise "Cojocaru, Wahlqwist, Keramitsis, Silva, Mendy, Ulvestad, Lawa, Dziczek, Grosicki, Cuic, Agger" 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe, 8'inci dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti: 1-0. Sarı-lacivertliler, 23'üncü dakikada Musaba'nın fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, 48'inci dakikada Cherif'in golüyle skoru 3-0 yaptı. 52'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cherif, takımını 4-0 öne geçirdi. Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı