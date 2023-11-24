Fenerbahçe Opet, V.Bank'ı mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda V.Bank'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 9. galibiyetini elde ederken, rakibi ise ilk kez ligde mağlubiyet aldı.

Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda V.Bank'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 9. galibiyetini elde ederken, rakibi ise ilk kez ligde mağlubiyet aldı.

Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda V. Bank ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 24-26, 20-25, 25-21 ve 20-25 setlerle rakibini 3-1 mağlup etti. Kanarya, ligdeki üst üste 8., toplamda ise 9. galibiyetine imza attı. Arina Fedorovtseva kaydettiği 26 sayıyla maçın skoreri oldu. Stysiak 17, Eda Erdem Dündar da 14 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. - İSTANBUL