Fenerbahçe Opet, Olympiakos'u Farkla Mağlup Ederek C Grubunu Lider Tamamladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague C Grubu ilk tur son maçında Yunanistan deplasmanında Olympiakos'u 99-47 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve grubu lider tamamladı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Armin Mutapcic, Hrvoje Cavar, Veronika Vavrova

Olimpiakos: Spyridopoulou 3, Jakubcova 1, Woolfolk 5, Karlafti 5, Krivacevic 4, Christinaki 9, Kollatou 6, Johnson 6, Raber 8, Ntala, Togka

Başantrenör: Athanasios Niklas

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 12, Idil Saçalır 2, Alperi Onar 5, Meesseman 19, Rupert 14, Tilbe Şenyürek 2, Gustafson 16, McBride 18, Allemand 11

Başantrenör: Miguel Martinez Mendez

1. Periyot: 8-31

Devre: 26-49

3. Periyot: 39-79 - İSTANBUL