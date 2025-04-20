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Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyonluğunu İlan Etti

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyonluğunu İlan Etti
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve üst üste 7. kez şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve üst üste 7. kez şampiyon oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Umut Üzgün, Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil

ÇBK Mersin: Howard 4, Fauthoux 9, Carleton 13, Sinem Ataş 3, Rupert 22, Mccovan 20, Pelin Derya Bilgin 7, Asena Yalçın

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Fenerbahçe: Olcay Çakır Turgut 9, Sevgi Uzun 3, Williams 13, Alperi Onar 11, Meesseman 10, Tilbe Şenyürek 6, Sabally 8, McBride 19

Başantrenör: Miguel Mendez

1. Periyot: 22-22

Devre: 46-45 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 61-62 (Fenerbahçe lehine) - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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