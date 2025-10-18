Haberler

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı
Tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Teaira McCowan'ı renklerine bağladı. Dallas Wings'te forma giyen McCowan, kasım ayında takıma katılacak ve sezon sonuna kadar Sarı-lacivertliler için mücadele edecek.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, tüm kulvarlarda mutlak şampiyonluk parolası ile ilerlerken kadrosunu ABD asıllı milli oyuncu Teaira McCowan ile güçlendirdi.

SEZON SONUNA KADAR İMZA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı

KASIM AYINDA TAKIMA KATILACAK

Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'te forma giyen McCowan'ın kasım ayında takıma katılacağı belirtildi. Teaira McCowan, Türkiye'de OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de forma giymişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
