Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan finalde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek kupayı kazandı.

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final mücadelesinde Fenerbahçe Opet rakibini 86-66 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, hem savunmada hem de hücumda etkili performans sergileyerek farkı maç sonuna kadar korudu. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise zaman zaman farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe'nin temposuna ayak uyduramadı.

Final karşılaşmasını hakemler Berk Kurtulmuş, Samet Biner ve Furkan Keseratar yönetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu önemli bir başarıyla taçlandırdı. - DENİZLİ

