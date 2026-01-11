Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek şampiyon oldu

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final mücadelesinde Fenerbahçe Opet rakibini 86-66 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, hem savunmada hem de hücumda etkili performans sergileyerek farkı maç sonuna kadar korudu. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise zaman zaman farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe'nin temposuna ayak uyduramadı.

Final karşılaşmasını hakemler Berk Kurtulmuş, Samet Biner ve Furkan Keseratar yönetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu önemli bir başarıyla taçlandırdı. - DENİZLİ