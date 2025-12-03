Haberler

Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon

Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon
Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 104-77 mağlup eden Fenerbahçe Opet üst üste 2.kez toplamda 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

2025 Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 104-77 kazandı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası sahibi Çimsa ÇBK Mersin arasındaki maçta, Ankara Spor Salonu'nun tribünleri tamamen doldu. Mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.

İLK DEVRE BAŞABAŞ GEÇTİ

Fenerbahçe'den McBride'ın basketlerine engel olamadığı ilk 4 dakikada 14-7 geriye düşen ÇBK Mersin, takımların toplam 9 üç sayılık basket bulduğu ilk çeyreği, Vanloo'nun etkili oyunu sayesinde 25-22 üstünlükle bitirdi. Oyunun temposunu arttırmaya çalışan Mersin ekibi, kenardan oyuna giren Esra Ural Topuz ve Sinem Ataş'ın katkısıyla ikinci periyodun ilk 3 dakikasında farkı 7 sayıya (29-36) çıkardı. Mola sonrası Meesseman ve Alperi Onar ile boyalı alanı daha fazla kullanmaya başlayan Fenerbahçe skoru dengeledi ancak rakibine Burke ve Vanloo'nun basketleriyle yanıt veren ÇBK Mersin, soyunma odasına 47-45 önde gitti.

FENERBAHÇE FARKI AÇTI

Skorun 54-54'e geldiği üçüncü çeyreğin bitimine 6 dakika kala Fenerbahçe, şut yüzdesi düşen rakibi karşısında McCovan'ın pota altı, Meesseman'ın orta mesafe ve McBride'ın uzak mesafeden attığı basketlerle 19-5'lik seri yakalayarak son 10 dakikaya 73-59 önde girdi.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OPET

Son periyotta Alperi Onar'ın asistlerine, Meesseman ve McBride'ın sayılarına devam ettiği Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'in oyundan düşmesiyle farkı giderek artırdı ve karşılaşmayı 104-77 kazandı.

14. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Organizasyon tarihinin en başarılı takımı Fenerbahçe, üst üste 2'nci, toplamda 14. kez kupayı müzesine götürdü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
