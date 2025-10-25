Haberler

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'na Yetki Verildi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kuruluna taşınmaz edinimi ve projelerde yetki verilmesiyle ilgili maddeler oy çokluğu ile kabul edildi.

FENERBAHÇE'DE Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kuruluna yetki verilmesi için oylanan maddelerin tamamında oy çokluğu ile yetki verildi.

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Genel kurula Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda kongre üyesi katıldı. Toplantı gündeminde kulübün taşınmazlarının kiralanması, yeni taşınmaz edinimi, projeler geliştirilmesi ve şirketleşme süreçlerine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi konuları yer aldı. Toplantıda gündemde yer alan maddeler yapılan konuşmaların ardından oylamaya sunuldu.

Yönetime yetki verilmesi için oylanan maddeler şu şekilde:

- Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,"

Bu maddelerin tamamı oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılan oylamaların ardından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
