Fenerbahçe'nin, Zecorner Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

SÜPER Lig'in 29'uncu hafta maçında yarın akşam deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımın 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı