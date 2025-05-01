İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Bonservisi belirlendi! Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fransa'dan Marsilya'nın Oğuz Aydın'ı transfer etmek istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin Aydın için belirlediği bonservis bedeli ise 20 milyon euro.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Fransa'dan talibi olan Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin bonservis bedelini belirlediği iddia edildi.

20 MİLYON EURO

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Oğuz Aydın için Marsilya nabız yokluyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu için Fenerbahçe'nin 20 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Avrupa'dan sürpriz talip

14 GOLE KATKI SAĞLADI

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de bu sezon 25 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asistlik skot katkısı verdi.

Bonservisi belirlendi! Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

10 veren varsa satılmalı . Maçların yarısında iyi yarısında kötü şuanda en formda hali bundan daha fazla verim alınamaz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.