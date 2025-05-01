Bonservisi belirlendi! Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Fransa'dan talibi olan Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin bonservis bedelini belirlediği iddia edildi.

20 MİLYON EURO

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Oğuz Aydın için Marsilya nabız yokluyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu için Fenerbahçe'nin 20 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

14 GOLE KATKI SAĞLADI

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de bu sezon 25 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asistlik skot katkısı verdi.