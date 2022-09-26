Yok artık Szalai! Fenerbahçe'nin yıldızı yaptığıyla İtalya yedek kulübesinde herkesi ayağa kaldırdı

Uluslar A Ligi mücadelesinde Macaristan, sahasında İtalya'yı ağırladı. Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Fenerbahçeli Attila Szalai'nin inanılmaz bir müdahaleyle çizgiden çıkardığı top hem tribünleri hem de İtalya yedek kulübesini ayağa kaldırdı. O anlar sosyal medayada da büyük ilgi gördü.

Macaristan ile İtalya, Uluslar A Ligi maçında Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Maçın henüz başında yaşanan bir pozisyonda Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai gole izin vermedi.

SZALAI ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Macaristan Milli Takımı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai, maçın 5. dakikasında mutlak bir gol pozisyonunda topun ağlara gitmesine izin vermedi. 24 yaşındaki savunmacı, Cristante'nin şutunda kaleci Gulcsi'den seken topu çizgiden çıkardı.

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

İTALYA YEDEK KULÜBESİ AYAĞA KALKTI

O anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken hem tribünleri hem de İtalya yedek kulübesini ayağa kaldırdı. İtalya Milli Takımı'nın yedek kulübesinde futbolcular ve teknik heyet büyük bir üzüntüyle ellerini başının arasına aldı.