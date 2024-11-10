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Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı

Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Sivasspor karşılaşmasının 10. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Çağlar, yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü sakatlığa kurban verdi.

10. DAKİKADA SAKATLANDI

Mücadelenin 10. dakikasında rakibiyle hava topuna çıkan Çağlar, yere indiği sırada sakatlanarak kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu,değişiklik istendi. Deneyimli stoper, Fenerbahçe sağlık heyetinden iki kişinin yardımıyla kenara alınırken yerine de Alexander Djiku oyuna dahil oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Çağlar'a geçmiş olsun. Ama Becao Djiku ikilisi bence bozulmamalıydı. Belki buna vesile olur.

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