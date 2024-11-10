Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Sivasspor karşılaşmasının 10. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Çağlar, yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü sakatlığa kurban verdi.
10. DAKİKADA SAKATLANDI
Mücadelenin 10. dakikasında rakibiyle hava topuna çıkan Çağlar, yere indiği sırada sakatlanarak kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu,değişiklik istendi. Deneyimli stoper, Fenerbahçe sağlık heyetinden iki kişinin yardımıyla kenara alınırken yerine de Alexander Djiku oyuna dahil oldu.