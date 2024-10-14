Fenerbahçe'nin yıldızı havalimanında mahsur kaldı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldız futbolcusu Bright-Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda mahsur kaldığını açıkladı.

MAHSUR KALDI

Snapchat hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Osayi yaptığı paylaşımda, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..." ifadelerine yer verdi. Paylaşımı gören sarı-lacivertli taraftarlar ise yıldız futbolcunun bu durumda olmasına isyan etti.

BBC de Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Libya maçı için ülkeye giden Nijerya Milli Takımı'nın uçağının inmesi gereken havalimanı yerine Bingazi'deki Al Abraq havalimanına indirildiğini bildirdi.

İşte o paylaşım;